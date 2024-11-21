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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مستقبل وطن يثمن الاستجابة السريعة "البترول" بعودة نظام تقسيط إيصال الغاز الطبيعي للمنازل

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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نظم حزب مستقبل وطن  سلسلة من الندوات مع أعضاء الحكومة، والحرص على مد جسور التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، أثمر اللقاء الذي استضافته الأمانة المركزية مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، بتاريخ 18 /11 /2024، ونقل خلاله أعضاء الحزب وهيئته البرلمانية نبض المواطنين بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، عن استجابة محمودة  بصدور قرار من الوزارة بعودة نظام التقسيط كسابق عهده، دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

وثمن حزب مستقبل وطن الاستجابة السريعة والمحمودة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تعكس الحرص على على تلبية احتياجات المواطنين  يؤكد الحزب مواصلة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، واستمرار التواصل الفعال مع أعضاء الحكومة وتوظيف كافة الأدوات التنظيمية للحزب لصالح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.

حزب مستقبل وطن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية وزير البترول والثروة المعدنية