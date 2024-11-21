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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جميلة عوض تدعم زوجها أحمد حافظ بحضور الحلقة النقاشية بمهرجان القاهرة السينمائي

الفنانة جميلة عوض
الفنانة جميلة عوض
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دعمت الفنانة جميلة عوض زوجها المونتير أحمد حافظ، بحضورها الحلقة النقاشية المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، في المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

وانطلقت محاضرة مع أحد أشهر مونتيري الأفلام المصرية أحمد حافظ، منذ قليل، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وتدير الجلسة النقاشية المخرجة مريم أبوعوف.

وتمثل فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، ومنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

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