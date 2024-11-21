تعرف على مباريات اليوم في الدوري المصري للكرة النسائية

يشهد اليوم الخميس مواجهات قوية، وذلك خلال الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.

حيث يواجه فريق الاهلي للكرة النسائية نادي إنبي، ويدخل الأهلي المباراة برصيد 21 نقطة جمعها خلال 7 مباريات فاز فيها، فيما يدخل فريق إنبي برصيد 4 نقاط جمعها في 6 مباريات فاز في واحدة منها وخسر في 3 أخرين وتعادل في مباراة واحدة.

كما يشهد اليوم أيضا مباراة بين فريق مودرن سبورت أمام وادي دجلة، ويدخل وادي دجلة المباراة برصيد 15 نقطة جمعها خلال 6 مباريات فاز في 5 مباريات منها، أما فريق مودرن سبورت يدخل برصيد 12 نقطة جمعها خلال 7 مباريات خاضها فاز في 4 منها وخسر 3 مباريات.

ومن المقرر أن يشهد غدا الجمعة استكمال مباريات الجولة التاسعة للدوري النسائي.