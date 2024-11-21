محافظ الجيزة يشهد جلسة محاكاة لبرلمان الطلائع والشباب

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تعول على سواعد الشباب في النهوض بحاضرها وقيادة مستقبلها حيث تمثل فئة الشباب 60 % من التعداد السكاني للبلاد، مؤكداً أن شباب مصر المتحمس الواعد يثبت يوما بعد يوم أنه سر قوة وحيوية الوطن .

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عازمة على الاستمرار في دعم شبابها وإعدادهم بالشكل الذي يحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا الغالية إيماناً منه أن الشباب هم أحد السواعد القادرين على بناء الجمهورية الجديدة، موجها الشكر للرئيس على دعمه الدائم للشباب.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجلسة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لبرلمان الشباب والطلائع بالجيزة لتجسيد نموذج محاكاة لمجلسي النواب والشيوخ .

والتى أعرب خلالها محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء مع الشباب، لافتا إلي أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على دعم رؤى وأفكار الشباب لخلق بيئة مناسبة تمكنهم من تلقى التدريب والتأهيل الكافى بهدف تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولى المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة .

وعرض الشباب على محافظ الجيزة اقتراح بتشكيل مجلس استشاري من الشباب للتعاون مع أجهزة المحافظة والاطلاع على اراءهم وتطلعاتهم .

حيث اكد المهندس عادل النجار، الاستجابة للطلبات والمقترحات المقدمة من الشباب بما يخدم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ عدداً من ملفات العمل على رأسها المشروعات التنموية الجاري تنفيذها .

وشهدت جلسة محاكاة الشباب مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التى عرضها الشباب التي تمس الحياة اليومية أبرزها ملفات " النقل - الصحة - التعليم - النظافة - الطرق " .

كما جاء في طلبات الاحاطة ( مشكله الصرف الصحي ووجود مخلفات بقرية منيل شيحة بمركز ابو النمرس ، انتشار الكلاب الضاله ، الأميه الرقمية ، المدارس التكنولوجية ) .

وقد ثمن محافظ الجيزة، الصورة المميزة التي ظهر عليها أعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال نموذج المحاكاة، وتقديمهم لأداء وعرض مميز يعكس الرؤية التي ترغبها القيادة السياسية والدولة المصرية فى الشباب المصري، مشيراً إلى أهمية التثقيف والتوعية في بناء الأجيال المتتالية في ظل الجمهورية الجديدة للدولة المصرية، ومواجهة التحديات المختلفة.

حضر اللقاء محمد نور الدين القائم بأعمال السكرتير العام للمحافظة والنائب محمد صلاح ابو هميلة عضو مجلس النواب ومحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة وخالد مسعود رئيس قطاع الشباب و ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني و راندا البيطار مدير عام الادارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب و عاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع و اسامة الصياد مدير إدارة برلمان الشباب و محمد المزيكى مسئول برلمان الشباب.