ضبط 6 أطنان و200 كيلو أسمدة وملح مجهولي المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

فيما قامت حملة من إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة وبالإشتراك مع حملة مباحث التموين بالمرور على المخازن والمحال التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 11983 جنح وضبط 100 شيكارة سماد محسن زنة الشيكاره 50 كيلو بدون فواتير بإجمالي كمية 5 أطنان سماد مجهول المصدر .

وتم أيضا تحرير محضر رقم 11984 جنح وضبط 80 لتر سولار بدون فواتير .

كما تم تحرير محضر رقم 11985 جنح وضبط 200 باكتة ملح بكل باكتة 10 أكياس زنة الكيس الواحد 600 جم بدون فواتير بإجمالي كمية طن و 200 كيلو .