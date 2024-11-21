بالفيديو.. الأفلام القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي بوابة هامة للتعبير الحر

قالت يوليانة سعدان، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن أيام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تشهد جرعة سينمائية مكثفة طيلة من خلال مجموعة من الأفلام القصيرة من دول مختلفة، لكونها تسلط الضوء على القضايا الإٍنسانية والاجتماعية في المنطقة العربية.

وأضافت "سعدان"، أن هناك أفلاما عربية وأجنبية تتنافس ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي منها "أمنية أخيرة" و"من المسافة صفر" و"عقبالك يا قلبي"، والتي حازت على إعجاب عددا من النجوم خلال عرضها الأول في المهرجان.

وتابعت: "تعتبر الأفلام القصيرة بوابة هامة للتعبير الحر، فيما تلقى دعما مستمرا من مهرجانات سينمائية عالمية مثل مهرجان كان ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي مما يجعل المسابقة شبيهة بسباق فني يعكس التنوع الثقافي وجميعها تتناول موضوعات لا تشبه بعضها البعض".