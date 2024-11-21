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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استطلاع: ارتفاع شعبية رئيس كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر

يون سوك يول
يون سوك يول
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أظهر استطلاع حديث للرأي ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لأول مرة منذ أربعة أشهر. 

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ أنه وفقا للاستطلاع - الذي شمل ألف شخص، وأجراه معهد "إمبراين بابليك"، ومؤسسة "كستات" للأبحاث، ومؤسسة "كوريا للأبحاث الدولية"، ومؤسسة "هانكوك للأبحاث" أعرب 27% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن طريقة تعاطي الرئيس مع شئون الدولة، في زيادة بواقع ثماني نقاط مئوية مقارنة بأسبوعين ماضيين.. بينما أعرب 68% عن عدم رضاهم، في انخفاض بواقع ست نقاط مئوية مقارنة بأسبوعين ماضيين.

جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي تولى مقاليد الحكم في البلاد في مايو عام 2022.
 

استطلاع كوريا الجنوبية