استطلاع: ارتفاع شعبية رئيس كوريا الجنوبية لأول مرة منذ أربعة أشهر

أظهر استطلاع حديث للرأي ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لأول مرة منذ أربعة أشهر.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الخميس/ أنه وفقا للاستطلاع - الذي شمل ألف شخص، وأجراه معهد "إمبراين بابليك"، ومؤسسة "كستات" للأبحاث، ومؤسسة "كوريا للأبحاث الدولية"، ومؤسسة "هانكوك للأبحاث" أعرب 27% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن طريقة تعاطي الرئيس مع شئون الدولة، في زيادة بواقع ثماني نقاط مئوية مقارنة بأسبوعين ماضيين.. بينما أعرب 68% عن عدم رضاهم، في انخفاض بواقع ست نقاط مئوية مقارنة بأسبوعين ماضيين.

جدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي تولى مقاليد الحكم في البلاد في مايو عام 2022.

