ُأمريكا تُخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر قيمتها بـ 275 مليون دولار، في خطوة تأتي ضمن تعهدات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقديم المزيد من الأسلحة والمعدات اللازمة لمساعدة أوكرانيا في التصدى للتدخل العسكرى الروسى.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في بيان نشرته الوزارة، اليوم الخميس، أن الحزمة الجديدة تشمل أسلحة وذخائر حيوية، مثل الذخيرة لأنظمة إطلاق الصواريخ المدفعية عالية التحرك وذخيرة مدفعية عيار 155 مم و105 مم، بالإضافة إلى قذائف هاون عيار 81 مم و60 مم.

وأوضح، أن الحزمة تتضمن معدات كهربائية لدعم طائرات إف-16 وصواريخ مضادة للدبابات من طراز (تاو) مع أنظمة تتبع بصرية، إلى جانب أنظمة "جافلين" و"أي تي-4" المضادة للدروع.

وقال إنه في إطار دعم العمليات العسكرية، تشمل المساعدات أيضا أنظمة الطائرات المسيرة وأجهزة حماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى ألغام مضادة للأفراد غير دائمة ومعدات تدريب ومعدات تفجير وذخائر.

وأكد بلينكن أن هذه المساعدة تأتي ضمن تعزيز جهود الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا في معركتها ضد التدخل العسكري الروسي، وأن بلاده ستستمر في توفير الدعم اللازم لتحقيق النجاح في ساحة المعركة.