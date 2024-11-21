قصور الثقافة تصدر ديوان "ربع آدم" للشاعر محمد رؤوف

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان العامية "ربع آدم" للشاعر محمد رؤوف، ضمن سلسلة "الفائزون" بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة في دورتها الأخيرة.

يضم الديوان 24 قصيدة منها "في الرحلة مفتاح الحياة، الميلاد، العدودة، أوخاريستا، ليلة الرؤية، المولد، النداهة، طقوس الرفض، في انتظار الإذن، الراعي الصالح، أول تموز، الزار" وغيرها.

من قصيدة "النداهة":

عيل وحيد

شاعر.. جديد

في محطة السكة الحديد

من كل بقعة ف مصر وفد

ولكل وفد بلاقي ملمح

سوا من قريب

أو من بعيد

وعلى الرصيف رايح وجي

وروحي مبتهجة

أميز اللهجة

وأحدد قدرهم طالع منين

واسرح في ألوان العينين

والزي والتصميم

بلدينا فكرني بلغة أخميم

ومعابد الأقصر ونيل أسوان

وقصيدتي تشبه بنت حلوة بديل حصان

سلسلة "الفائزون" تصدرها هيئة قصور الثقافة، من خلال الإدارة العامة للنشر، بإدارة الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، وغلاف الديوان تصميم عماد عبد الغني، وتعني السلسلة بنشر بأعمال الفائزين بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة، التي تَقدّم إليها عدد كبير من الموهوبين والمبدعين من مختلف المحافظات، في مجالات شعر العامية والفصحى، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، وأدب الطفل.



