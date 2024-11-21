يساهم الطعام الصحي في إطالة العمر وخلو الإنسان من الأمراض، كما ذكر المدرس الأمريكي المتقاعد ألبرت ستايلز الذي بلغ عمر الـ100 بفضل الانتظام على تناول البنجر، وجاء ذلك في تقرير تلفزيوني عرضته القناة الأولى والفضائية المصرية، بعنوان «سر طول العمر.. كيف ساعدت فطيرة البنجر المدرس الأمريكي على بلوغ المائة عام»، حيث إن الطعام الصحي له تأثير مباشر على طول العمر.

وأشار التقرير، إلى أنّ الطعام الصحي له تأثير مباشر على طول العمر وخلو الإنسان من الأمراض كما أكد المدرس الأمريكي المتقاعد ألبرت ستايلز الذي احتفل بعيد ميلاده الـ100 بفطيرة من البنجر وجبن الماعز، إذ كشف ستايلز سر فور وصوله لهذا العمر قائلا إنه منذ طفولته كان يتناول البنجر بانتظام لما له من فوائد صحية عديدة.

المدرس الأمريكي يحتفل بعمره الـ100

ونوه التقرير، أنّ المدرس الأمريكي الذي يحتفل بعمره الـ100 أوضح أن التزمه بنمط حياة صحي كان السبب الرئيسي لبلوغه هذا السن رغم أنه تقاعد في الخمسين من عمره، إذ كان يعتقد أن العيش حتى الـ70 أمر غير واقعي.

البنجر غني بالألياف والحديد والفيتامينات

ولفت التقرير، إلى أنّ البنجر بحسب حديث ستايلز ودراسات علمية، غني بالألياف وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز وفيتامين C، كما أنه يحتوي على النترات والماغنيسيوم ومضادات الأكسدة، فضلا عن أنه يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطانات مثل سرطان المثانة.