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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لأول مرة.. جامعة السويس تدخل تصنيف «تايمز للعلوم المتعددة»

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أعلن الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس اليوم الخميس، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا بدخولها لأول مرة في تصنيف Times Higher Education للعلوم متعددة التخصصات لعام 2025. 
 

واشار بيان صادر من المركز الاعلامى لجامعة السويس، تصنيف الجامعة ضمن الفئة 401-500 من بين 749 جامعة تم تقييمها من 92 دولة.

يعكس هذا التصنيف التزام الجامعة بالبحث العلمي متعدد التخصصات ودورها في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة على هذا الإنجاز المتميز، الذي يعكس كم التميز في انتاجهم البحثي، مؤكدا على تطلعه لمزيد من النجاحات والتقدم في المستقبل.

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