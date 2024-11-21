أحمد حافظ يلقي محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت محاضرة مع أحد أشهر مونتيري الأفلام المصرية أحمد حافظ، منذ قليل، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وتدير الجلسة النقاشية المخرجة مريم أبو عوف.

وتمثل فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، ومنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وستشهد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية فضلا عن نقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.