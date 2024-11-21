المنتخب الفلسطيني يستدعي ثلاثي لاعبات الأهلي للكرة النسائية

استدعى المنتخب الوطني الفلسطيني 3 لاعبات من قائمة الفريق الاول من النادي الأهلي لكرة القدم النسائية، لخوض مواجهات ودية مع المنتخب السعودي في قطر خلال نهاية الشهر الجاري.

جاءت أسماء اللاعبات اللاتي تم استدعاءهن كالأتي : .سارة الكرد - أحلام نصر "لولو نصر" -ونادين محمد.

وأكد الكابتن شادي محمد، مدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه بالفعل تم استدعاء الثلاثي ولكنهن سيقومن بالمشاركة في مباراة اليوم أمام إنبي .

وكان قد نفي شادي محمد. ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعية برحيل عدد من اللاعبات من الفريق الأول للكرة النسائية، قائلًا: “إن ما تم نشره ما هو إلا أخبار كاذبة الغرض منها النيل من الفريق” .

وأضاف ،"أن الفريق قدم مجهودًا جيدًا حتى الآن، ويسير بخطوات وشكل متميز وجميع اللاعبات متميزين ".

واستكمل مدير جهاز الكرة النسائية بالأهلي: “ أنا مش في حاجة للاستغناء عن أي لاعبة، الدوري لسه مخلصش والفريق كل عنصر فيه مهم والأخبار الكاذبة دي لأن الفريق متميز ”.

ومن المقرر أن يواجه اليوم فريق النادي الأهلي فريق إنبي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية.