مخرج سوري: مهرجان القاهرة السينمائي بيتي وسعيد بردود الفعل على فيلمي سلمى

وجه المخرج السوري جود سعيد، التحية للجمهور المصري الذي حضر أمس بكثافة، خلال عرض فيلمه "سلمى" في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا إن الصالة امتلأت عن آخرها، كما أن نجوم مصر أتوا بالعرض الأول للفيلم، الذي من بطولة الفنانة سولاف فواخرجي.

وأضاف سعيد خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، ويقدمه الإعلاميان شروق وجدي وفادي غال، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، "بالنسبة لي مهرجان القاهرة السينمائي هو بيتي، لأنني بدأت مع فيلمي الطويل الأول من مهرجان القاهرة، واستمرت العروض لاحقا مع أكثر من نصف الأفلام التي صنعتها، بالتالي أشعر هنا أنني في بيتي، سينمائيا وأيضا بالعلاقة مع الجمهور المصري، حيث هناك علاقة حميمية بما أصنع والجمهور".

وتابع: "أخاف في كل مرة أن أخذل هذا الجمهور، لكن الحمد لله أمس كان العرض ممتازا، وردود الأفعال كانت جميلة جدا، ومهرجان القاهرة هو المهرجان العربي الأقدم والأكثر تجذرا في الثقافة السينمائية، بالتالي أي مشاركة فيه تمنح الفيلم مشروعية في سيره ومسيرته لاحقا".