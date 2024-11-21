بنك التنمية الصناعية يحصد جائزة "أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير"

حصد بنك التنمية الصناعية جائزة "أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير في مصر لعام 2024" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

تم تكريم البنك خلال حفل توزيع الجوائز الذى أقامه الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب و بحضور نخبة من قيادات المصارف من مختلف أنحاء الوطن العربي ومؤسسات اقليمية وشخصيات دولية، ليتوج إنجازات المؤسسات المصرفية العربية بجوائز التميز والانجاز المصرفى لعام 2024.

تسلّم الجائزة حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وفى إطار التكريم صرّح قائلاً: "التكريم يعكس التزامنا المستمر بالابتكار والاستدامة، وهو ثمرة لرؤية طموحة وإستمراراً لتنفيذ خطة استراتيجية بالإتفاق مع المساهم الرئيسى – بنك مصر ، ونتيجة لتكاتف فريق عمل متكامل لتحقيق التميز في كافة المجالات المصرفية.

وأضاف “رفاعي”: “سوف نستمر في العمل لتعزيز دورنا في دعم الاقتصاد المصري، وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعات عملائنا وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”.

يُعد هذا التكريم شهادة على الجهود المتواصلة لبنك التنمية الصناعية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة، مع التركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطلعاتهم، كما يؤكد على مواصلة العمل على تحقيق استراتيجياته الطموحة، ليظل شريكاً فاعلاً في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والابتكار في القطاع المصرفي.