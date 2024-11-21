افتتاح جناح مصري بمعرض الكويت الدولي للكتاب 2024

افتتحت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، جناح مصري متميز داخل معرض الكويت الدولي للكتاب 2024، بحضور الوزير المفوض التجاري عصام بريقع رئيس مكتب التمثيل التجاري بالكويت، تحت شعار "العالم في كتاب"، وذلك بمشاركة اتحاد الناشرين المصريين.

وكشف اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، عن تخصيص مساحة 165 مترا مربعا، إذ يُعدّ واحدا من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة.

وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن الجناح المصري يضم 11 دار نشر محلية، وعدد من الكتاب والمؤلفين المصريين، مما يعكس اهتمامًا متزايدا بالأدب والثقافة، ونقل المعرفة والتبادل الثقافي بين المجتمعات.

وأوضح الماوردي، أن الهيئة تحرص على التواجد في كافة المعارض الثقافية بالوطن العربي، ضمن خطط زيادة المشاركات الخارجية. لاسيما تعزيز سبل التواصل بين مؤسسات النشر المختلفة، وتيسير إجراءات تو اجدها فى كافة المعارض الثقافية على المستوي العربي.

ويقدم الجناح المصري العديد من الأنشطة، بما في ذلك توقيع الكتب وورش العمل والندوات الثقافية، ليكون وجهة لعشاق المعرفة والقراءة.

معرض الكويت الدولي 2024

يشارك في هذه الدورة 544 دار نشر من 31 دولة، منها 19 دولة عربية و12 دولة أجنبية، ويشمل برنامج المعرض نحو 90 نشاطا متنوعًا بين ندوات وحلقات نقاش وورش تدريب.

وتستمر فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السابعة والأربعين حتى 30 نوفمبر 2024، وينظم المعرض المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويُقام في أرض المعارض بمنطقة مشرف.