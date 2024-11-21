الأحد.. الثقافة تحتفل "بأنور المعداوي" ببيت الشعر العربي

يقدم مركز إبداع الست وسيلة بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أمسية جديدة بعنوان "ليلة أنور المعداوي"، في السابعة مساء الأحد الموافق 24 نوفمبر الجاري.

وتأتي الأمسية ضمن أنشطة وزارة الثقافة الفنية والثقافية بغرض استعادة أسماء رموز الإبداع والثقافة والتنوير المصري الذين زرعوا أعمارهم وكتاباتهم أنوارًا على طريق المعرفة والجمال والإبداع.

تقام أمسية أدبية مميزة لنخبة من المبدعين الشباب من محافظة كفر الشيخ التي ينتمي إليها المعداوي في بيت الشعر ليمزج القديم بالجديد ويكون جسرًا بين الأجيال العاشقة للإبداع والثقافة والفنون، حيث يتألّق بها مجموعة مميزة من الشعراء المشاركون منهم، مصطفى ابو هلال، محمد غازي النجار، جيلان زيدان، عزيزة الشراكي، عادل حسني، إيمان السباعي، طارق الشوادفي، مصطفى فهمي، عمرو عامر، محمد النحراوي، بسمة شعبان، وتدير الأمسية الكاتبة بسمة شعبان.

وحول اختيار الناقد أنور المعداوي لتحمل الليلة القادمة اسمه يقول مدير بيت الشعر العربي سامح محجوب، إن هذا الاختيار يأتي في إطار خطة بيت الشعر العربي في استعادة رموز الشعر والنقد في مصر والوطن العربي الذي دخلوا دائرة النسيان، ولفت "محجوب" إلى قيمة ودور المعداوي في زمنه قائلا: لقد بارك أنور المعداوي معظم التجارب الشعرية المهمة واللامعة فى النصف الثاني من القرن العشرين، وكان تعقيبه النقدي على أي شاعر بمثابة جواز مروره للحياة الثقافية، فهو أول من بشّر بنزار قباني وسهيل إدريس والفيتوري وعفيفي مطر وفدوى طوقان التي أحبها وكتب لها مجموعة من الرسائل العاطفية التي جمعها وعقّب عليها بعد رحيله تلميذه رجاء النقاش.

وأضاف مدير بيت الشعر، لقد رحل المعداوي عن خمسة وأربعين عامًا وآلاف المقالات التي مازالت قابعة في بطون الجرائد والدوريات الأدبية ولم يحاول باحث جامعي جمعها وتصنيفها وإتاحتها للقراء على مالها من قيمة نقدية وتاريخية تعكس شكل وأهمية هذه الفترة فى تاريخ الأدب والثقافة المصرية والعربية.