أوكرانيا تتهم روسيا باستخدامها صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات خلال هجوم على البلاد، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.

وأشارت "رويترز"، إلي أن هذه في المرة الأولي التي تستخدم فيها روسيا هذا النوع من الصواريخ القادرة علي حمل رؤوس نووية بمدى آلاف الكيلومترات في الحرب.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ بعيدة المدي أمريكية وبريطانية الصنع على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع، على الرغم من تحذيرات موسكو من أنها سترد علي مثل هذه الخطوة التي تعتبرها بمثابة تصعيد كبير في الحرب المستمرة منذ 33 شهرا.

ولم تعلق روسيا على الفور على بيان القوات الجوية الأوكرانية.