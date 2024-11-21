رئيس الطائفة الإنجيلية ينعي الشيخ نعيم عاطف

نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، الشيخ نعيم عاطف شيخ الكنيسة، والذي رحل عن عمر يناهز 87 عامًا، وجاءت نص النعي كالآتي:

بقلوبٍ ممتلئةٍ بالحزن والأسى، تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الشيخ نعيم عاطف، شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والذي انتقل إلى المجد السماوي اليوم الخميس، بعد حياة حافلة بالإبداع والإيمان والخدمة المخلصة.

لقد فقدنا اليوم مبدعًا استثنائيًّا، تاركًا إرثًا روحيًّا وأدبيًّا وفنيًّا يعبر عن عمق محبته لله والكنيسة. كان مثالًا للإنسان المكرَّس للخدمة، والذي دمج إيمانه العميق مع حسه الإبداعي لإثراء الكنيسة من حوله.

نشكر الله على حياته التي كانت شهادة حيّة لمحبة الرب. نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأسرته ولكل من تأثر بإبداعاته وحضوره المميز، طالبين أن يملأ الرب القلوب برجاء القيامة والحياة الأبدية.