محافظ المنوفية يفتتح سوق اليوم الواحد بشبين الكوم

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بحي شرق شبين الكوم لبيع السلع الغذائية والأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة.

وذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات مجلس المحافظين الأخير وفى إطار خطة الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة و إلغاء الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك .

حيث تفقد المحافظ منتجات السوق من السلع الغذائية الأساسية، والذي يضم (الأرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، أسماك، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات)، بالإضافة إلى أدوات منزلية وكهربائية ومدرسية وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة.

وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين .

وخلال الإفتتاح أكد محافظ المنوفية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف كافة صور الدعم الممكنة، موجهاً وكيل وزارة التموين بضخ المزيد من السلع بكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين ، وضرورة عرض أسعار المنتجات امام المواطنين قبل وبعد التخفيض .

ووجه محافظ المنوفية بضرورة التوسع في إقامة سوق اليوم الواحد بنطاق المحافظة وتخصيص مساحات واسعة لعرض كافة المنتجات الغذائية والأساسية واللحوم وبكميات كبيرة بأسعار مخفضة لإتاحتها أمام المواطنين ، مؤكدا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة التي تبالغ في الأسعار، مشدداً بضرورة المتابعة اليومية للأسواق والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء السلع بكل حسم، لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

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