الخميس.. إعلان المشاريع الفائزة بجائزة إيكروم الشارقة للممارسات الجيدة

ينظم مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة احتفالية خاصة للإعلان عن المشاريع الفائزة بالدورة الرابعة من جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية لعامي 2023-2024، والدورة الثالثة من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري في مقر مكتب إيكروم الإقليمي في الشارقة – مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي “الامارات العربية المتحدة”.

وتأتي الجائزة تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وسيتم خلال الحفل منح جائزة كبرى للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية، وجائزتين تقديريتين للمشاركات الاستثنائية في مجالي المشاركة المجتمعية والحفاظ والابتكار.

كما تتضمن الاحتفالية الاعلان والاختفاء بالشباب العربي المبدع الفائزين بجائزة التراث الثقافي العربية لليافعين عن فئات الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والفيلم التوعوي، والرقص الفولكلوري. كما يعقد مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة ورشات عمل تدريبية في مجالات الفنون والتصوير والاخراج لجميع الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى لكل فئة من جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين قبيل حفل الاعلان عن الفائزين.

وتشهد الاحتفالية تكريم المؤرخ والمعماري البروفسور ناصر الرباط، أستاذ الآغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في كامبردج، بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، تقديراً لجهوده الاستثنائية ومسيرته العلمية والبحثية التي أثمرت عن العشرات من الكتب والمقالات والدراسات والأبحاث الهامة في مجالات العمارة والتراث.

وكان مركز إيكروم قد أعلن في وقت سابق، وصول ثمانية عشر مشروعاً إلى الأدوار النهائية، من أصل 55 مشروعاً ترشح للمنافسة على جائزة إيكروم – الشارقة للممارسات الجيدة.

وتضمنت القائمة القصيرة مشروعات متميزة من 12 دولة عربية هي الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وتونس، والسعودية، وسورية، وعًمان، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، ومصر، واليمن. من التدخلات الاستثنائية للحفاظ على العمارة التاريخية الهامة والتراث الثقافي المادي، إلى عمليات الترميم والتدعيم الدقيقة التي تعنى بحماية المواقع الأثرية، وصولا إلى المبادرات والجهود المحلية للحفاظ على التراث المادي في المنطقة العربية، تساهم هذه المشاريع جميعا في الحفاظ على تاريخنا وتر اثنا الثقافي المشترك.

يعكس برنامج جائزة إيكروم الشارقة للممارسات الجيدة التزام مكتب إيكروم-الشارقة بالمساعدة على حماية التراث الثقافي المنقول وغير المنقول في المنطقة العربية، وتشجيع الممارسات الجيدة في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي، وتيسير التبادل الدولي للمعارف والخبرات في مجال حفظ وحماية التراث الثقافي، وتحفيز الوعي العام بأهمية التراث الثقافي. ومن خلال تسليط الضوء على المشاريع الناجحة، تهدف الجائزة إلى تكريم هذه المشاريع وإلهام مشاريع مماثلة، وإنشاء شبكة عالمية من الأخصائيين والمهنيين المعنيين بالحفاظ على التراث الثقافي، المادي وغير المادي، في المنطقة العربية.

أما جائزة التراث الثقافي العربية لليافعين فتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة العربية التي تركز على التراث والتنمية المستدامة والفنون وتستهدف في المقام الأول الشباب من عمر 9-15 سنة.

ويتم تنظيم هذه الجائزة كل عامين من قبل مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة، بالتعاون مع اللجان الوطنية لليونسكو، والمدارس والمؤسسات التعليمية، في المنطقة العربية، تحت عنوان "تراثنا يجمعنا