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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا

صفارات الانذار
صفارات الانذار
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أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض سلاح الجو طائرة مسيرة عبرت من لبنان في منطقة الجليل الغربي.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد صفارات الإنذار التي انطلقت بين الساعة 06:25 و 06:36 بشأن تسلل طائرة معادية في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي طائرة بدون طيار عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان، "تم تحديد شظايا متساقطة من الاعتراض في منطقة الجليل الغربي، وحتى هذه اللحظة، لم يتم الإبلاغ عن إصابات".

الجبهة الداخلية الإسرائيلية صفارات الإنذار نهاريا