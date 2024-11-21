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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري

حراس الزمالك
حراس الزمالك
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خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي، ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى الثلاثي التدريبات تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق، وركز خلالها على تدريبات سرعة رد الفعل بجانب التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

واستكمل الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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