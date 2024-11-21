إنفوجراف.. بنك "نكست" يحقق نموًا قويًا في نتائج أعماله بنهاية سبتمبر 2024

أعلن بنك "نكست"، تحقيقه نتائج مالية متميزة بنهاية الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية، ما يعكس أداءً قويًا واستراتيجية ناجحة. وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققها البنك:

صافي الأرباح: بلغ 1.3 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو بلغت 66%. صافي الإيرادات التشغيلية: وصل إلى 3.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 47%. صافي الدخل من العائد: سجل 2.9 مليار جنيه، بنمو نسبته 60%. إجمالي قروض الشركات: بلغت 17.4 مليار جنيه، محققة نسبة نمو 14%. إجمالي قروض الأفراد: وصلت إلى 9.3 مليار جنيه، بنمو نسبته 25%. إجمالي أصول البنك: ارتفعت إلى 78.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 28%. إجمالي ودائع العملاء: بلغت 66.5 مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 31%. إجمالي حقوق الملكية: بلغت 7.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 21%. عدد الفروع: وصل إلى 34 فرعًا، مع انتشار كبير لتعزيز خدمات البنك. عدد ماكينات الصراف الآلي: بلغ 103 ماكينات موزعة على مختلف المناطق. معدل كفاية رأس المال: حقق البنك نسبة 19.28%، مما يعكس قوة المركز المالي.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، تامر سيف الدين، أن هذه النتائج تعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتعزز من مكانته كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري.