استمرار فعاليات تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين وخاصة ذوي القدرات والهمم من الرياضيين والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية ويحققون مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ويرفعون اسم مصر عاليًا.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها إكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب 60 شابا وفتاة من الرياضيين أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم في رياضات (تنس الطاولة - ألعاب القوى، رفع الأثقال - الكرة الطائرة) بمركزي شباب فاقوس وناصر بمدينة الزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتنفيذا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب الشباب والفتيات اعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم يتم على أيدي مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.