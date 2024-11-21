محمد شحاته يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان شحاتة، قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.