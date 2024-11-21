ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شحاته يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

محمد شحاته
محمد شحاته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان شحاتة، قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

محمد شحاتة تدريبات تأهيلية تدريبات تأهيلية لمحمد شحاته المصري مران الزمالك الزمالك