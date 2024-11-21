محافظ أسيوط يتابع الحملة القومية الثالثة لتحصين 158 ألف رأس ماشية

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع أنحاء المحافظة، والتي تستهدف تحصين 158 ألف رأس ماشية على مستوى مراكز وقرى المحافظة في إطار سعي الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وأمن للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة انتاجيتها.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى تقريراً من مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور صلاح علي قطب مدير المديرية يفيد انطلاق الحملة القومية الثالثة والأخيرة خلال عام 2024 ضمن الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتها وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة والتجهيزات اللازمة لحملة التحصين لتؤدي أعمالها على أكمل وجه حيث تنتقل الحملة إلى حظائر الحيوانات وذلك تيسيرا على المربين وتستمر الحملة حتى تحقيق المستهدف.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، واطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين والمزارعين وحائزى الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وأشاد اللواء هشام أبو النصر بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة، مناشداً المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها.