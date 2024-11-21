اليوم العالمي للتليفزيون.. الإحصاء: 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023/ 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا لليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام والذى أقرته الأمم المتحدة عام 1996 أول منتدى عالمي للتليفزيون، والهدف من الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون هو تسليط الضوء على دور التلفزيون في تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب في جميع أنحاء العالم، وكذلك دوره في نشر المعرفة والتثقيف والترفيه، وتهدف هذه المناسبة إلى تشجيع المنظمات والأفراد على استخدام هذه الوسيلة بطريقة إيجابية وبناءة لخدمة المجتمع.

ويعتبر التلفزيون وسيلة اتصال قوية وفعالة حيث يمكن استخدامه لنشر الأخبار والمعلومات وكذلك لتثقيف وتعليم المشاهدين، كما يمكن استخدام التلفزيون في نشر الثقافة والفنون وكذلك في ترويج المنتجات التجارية، وبما أن التلفزيون يصل إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم فإن الاحتفال باليوم العالمي للتلفزيون يساعد على تعزيز الوعي بأهمية هذه الوسيلة القــوية في تحقيق التقدم والتطور في جميع مجــالات القضـايا الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الجهاز إلى أن أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام، أنه بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية - القــنوات الإقليمية - قنــوات النيــل المتخصصة - القــنوات الإخبارية) 179.06 ألــف ساعة خلال عام ( 2023/2024).

واحتل المجـال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعات الإرسال حيث بلغ 51360.17 ساعة بنسبة 28.68٪ من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 140.20 يومياً خلال عام ( 2023/2024).

ويليه الـمجال السياسي بعدد ساعات 22456.25 ساعة بنسبة 12.54 ٪ بمتوسط 61.21 ساعة يومياً يليه المجال الترفيهي بعـدد ساعـات 21590.21 ساعة بنسبة 12.06 ٪ بمتــوسط 58.59 ساعة يومياً خلال عام ( 2023/2024).

وأضاف الجهاز أنه بلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث الـمرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكنـدرية، الــدلتا، الصـعـيد، طـيبة) 153.15 ساعة يـومـيا خلال عام (2023/2024).

وبلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار "راديو مصر") 26352 ساعة خلال عام ( 2023/2024) وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

وأشار الجهاز إلى أنه بلغ إجمالي عدد ساعات بث قطاع التليفزيون (القناة الأولى – القناة الثانية– الفضائية المصرية– الفضائية الموجهة لأمريكا – تايم سبورت) 43.9 ألف ساعة خلال عام ( 2023/2024) .

وبلغ إجمالي عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت– لايف – سينما – كوميدي – العائلة – الثقافية – القناة التعليمية – ماسبيرو زمان) 79056 ساعة خلال عام ( 2023/2024).

كما بلغ المجال الاجتماعي أعلى نسبة لعدد ساعات البث المرئي بقطاع قنوات النيل المتخصصة حيث بلغ 26550.45 ساعة بنسبة 33.58٪ من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 13332.45 ساعة بنسبة 16.86٪ خلال عام ( 2023/2024).