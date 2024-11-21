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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

استعدادًا لمباراة المصري.. انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
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انتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية، اليوم الخميس، التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

شارك كل من محمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وحسام عبد المجيد رباعي المنتخب المصري الأول، و التونسي حمزة المثلوثي والفلسطيني عمر فرج في التدريبات الجماعية.

واستكمل الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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