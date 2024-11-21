"CIB" يشارك تحالفاً مصرفياً لتمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه لصالح "مصر للبترول"

أبرم تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري وسبعة بنوك أخرى اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في مصر.

أدوار البنوك في الاتفاقية

البنك التجاري الدولي (CIB): قام بدور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك حساب خدمة الدين.

قام بدور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك حساب خدمة الدين. البنك الأهلي المصري: تولى أدوار المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل التمويل.

تولى أدوار المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل التمويل. بنك قطر الوطني (QNB): لعب دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك المستندات.

لعب دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، وبنك المستندات. البنك العربي الإفريقي الدولي: أسند إليه دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل الضمان.

أسند إليه دور المرتب الرئيسي الأولي، ضامن التغطية، مسوق التمويل، ووكيل الضمان. بنك القاهرة: شارك كمرتب رئيسي وضامن تغطية.

كما شاركت في التحالف بنوك أخرى، هي: البنك الأهلي الكويتي، ميد بنك، البنك المصري الخليجي، والبنك الزراعي المصري، بصفتهم ضامني التغطية.

تفاصيل التوقيع

جرى توقيع الاتفاقية بحضور قيادات بارزة من البنوك المشاركة، من بينهم:

عبير عصام ، رئيس ائتمان الشركات بـCIB.

، رئيس ائتمان الشركات بـCIB. شريف رياض ، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري.

، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري. بهاء الشافعي ، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.

، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة. عبد الرحمن طلعت ، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB.

، رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار بـQNB. أماني سمير ، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي.

، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الإفريقي الدولي. رانية فاروق ، رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي.

، رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي. مونيا مدكور ، مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي.

، مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي. إيمان أبو زيد ، مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك.

، مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك. صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.

كما حضر التوقيع من جانب شركة مصر للبترول كل من المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس الإدارة، وأميمة أحمد، مدير عام الشؤون المالية بالشركة.

تصريحات الأطراف المشاركة

أكد المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن الاتفاقية تعزز قدرات الشركة على تأمين إمدادات الوقود للسوقين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى تمويل المشروعات المستقبلية التي تستهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن التمويل لن يُحمِّل ميزانية الدولة أية أعباء مالية إضافية.

وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة CIB، إن الاتفاقية تعكس التعاون الوثيق بين المؤسسات المالية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور القطاع المصرفي في دعم القطاعات الحيوية.

تفاصيل التمويل

تم منح قرض معبري بقيمة 10 مليارات جنيه، بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، على أن يتم سداده من خلال التمويل المشترك المبرم والذي تبلغ مدته خمس سنوات، وتوزعت حصص البنوك المشاركة كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 750 مليون جنيه.

البنك التجاري الدولي ومصر والبنك العربي الأفريقي الدولي: 2 مليار جنيه لكل منهما.

بنك قطر الوطني: 3 مليارات جنيه.

بنك القاهرة: 750 مليون جنيه.

البنك الأهلي الكويتي: 500 مليون جنيه.

ميد بنك: 400 مليون جنيه.

البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري: 300 مليون جنيه لكل منهما.

أهداف الاتفاقية

يهدف هذا التمويل إلى دعم النشاط التشغيلي لشركة مصر للبترول وتمويل التزاماتها المالية، بما يسهم في تعزيز مكانتها الريادية وتوسيع عملياتها على المستويين المحلي والدولي.