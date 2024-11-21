ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحديد النظر في تجديد حبس المتهمين بقضايا الإرهاب بـ4 محافظات بوادي النطرون

المستشار سامح عبدالحكم
المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر المستشار محمد أحمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى قرارا بتحديد نظر تجديد حبس المتهمين في قضايا الإرهاب التي تدخل في اختصاص نيابة أمن الدولة العليا - على مستوى دائرة استئناف طنطا - والتي تشمل محافظات (كفر الشيخ- المنوفية - الغربية- القليوبية) أمام الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون - مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

الدائرة الأولي إرهاب أمن الدولة العليا المنوفية النطرون بوادي النطرون تجديد حبس المتهمين قضايا الإرهاب كفر الشيخ محاكم وادي النطرون مجلس القضاء الأعلى مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون مركز إصلاح