جامعة المنوفية الـ16 محليًا بتصنيف Adscientificindex وظهور 1277 عالمًا من منتسبيها

اعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، حصول الجامعة على المركز الـ16 على مستوى جامعات مصر في تصنيف Adscientificindex للإنتاج العلمي لعلماء الجامعة وظهور 1277 عالمًا من جامعة المنوفية في التصنيف، حيث أظهر التصنيف وجود 12 عالمًا ضمن أفضل 10% و101 ضمن أفضل 30% و308 ضمن أفضل 50 % و683 ضمن أفضل 70% على مستوى العالم .

وقد وجه رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة والكليات علي هذا الإنجاز الجديد، مشيرا إلى أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتى في إطار استراتيجية الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ودعم شباب الباحثين العلمية والبحثية وفقا لتوجيهات الدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن تصنيف AD Scientific Index يعد أداة قيمة لتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية حول العالم ويعتمد هذا المؤشر على تحليل البيانات العلمية المنشورة للباحثين المرتبطين بكل مؤسسة، حيث يقيس الإنتاجية العلمية، وتأثير الأبحاث، والاستشهادات العلمية مشيرا إلى أنه من خلال هذا التصنيف، يمكن للجامعات تقييم أدائها البحثي مقارنة بغيرها من الجامعات العالمية، وتحديد نقاط القوة والضعف لديها، مما يساهم في تطوير خططها الاستراتيجية لتعزيز البحث العلمي والابتكار.