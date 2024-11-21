الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي استخدم في هجوم دنيبرو صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي استخدم في هجومه على دنيبرو اليوم صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم، أن عدد القتلى في صفوف الجنود الروس ارتفع إلى 727,250 جنديًا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن الجيش الروسي فقد خلال الـ 24 ساعة الماضية 1510 جنود بين قتيل وجريح، حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم".

كما أشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن الخسائر الروسية منذ بداية النزاع شملت: 9,398 دبابة، 19,143 مركبة مدرعة، 20,731 وحدة مدفعية، 1,253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، 1,003 من أنظمة الدفاع الجوي، 2,756 صاروخًا كروز، 369 طائرة مقاتلة، 329 مروحية.