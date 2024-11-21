ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة القاصد

جانب من التفقد
جانب من التفقد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص  بترعة القاصد بطريق جنزور - شبين الكوم، وذلك فور تلقى بلاغ بوقوع الحادث والوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمود الكموني مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، عدد من الأجهزة المعنية.
وأكد محافظ المنوفية أنه فور ورود البلاغ، أنه تم التواجد الميداني بالموقع والدفع بـ7 سيارات إسعاف وأطقم الإنقاذ النهري والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع  للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، حيث تم انتشال السيارة ونقل جميع المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقى العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأسفر الحادث عن وقوع حالة وفاة واحدة و7 مصابين (6 حالات بالتعليمي وحالة أخرى بمعهد الكبد). 

هذا وعلى الفور، توجه محافظ المنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم، مشددًا برفع درجة الطوارئ وتسخير كافة الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات حتى تماثلهم للشفاء العاجل، ومقدمًا  خالص التعازي لأسرة المتوفى ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

IMG-20241121-WA0063
IMG-20241121-WA0063
IMG-20241121-WA0064
IMG-20241121-WA0064
IMG-20241121-WA0065
IMG-20241121-WA0065
IMG-20241121-WA0061
IMG-20241121-WA0061
IMG-20241121-WA0060
IMG-20241121-WA0060
IMG-20241121-WA0055
IMG-20241121-WA0055
IMG-20241121-WA0062
IMG-20241121-WA0062
IMG-20241121-WA0057
IMG-20241121-WA0057
IMG-20241121-WA0056
IMG-20241121-WA0056
IMG-20241121-WA0058
IMG-20241121-WA0058
الإنقاذ النهري الحماية المدنية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انقلاب سيارة ميكروباص ترعة القاصد