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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الأرصاد": طقس مائل للبرودة ليلًا والصغرى بالقاهرة 18 درجة

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على الأنحاء كافة.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" حالة الطقس اليوم، حيث أشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع تأثر البلاد بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الأرصاد أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 26 درجة مئوية والصغرى 18 درجة، والعاصمة الإدارية العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، و6 أكتوبر العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والسلوم العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة مئوية.

الارصاد الجوية طقس بشبورة مائية