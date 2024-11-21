قصف مدفعي للاحتلال على أطراف بلدة الناقورة بقضاء صور جنوبي لبنان

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، شن قصف مدفعي للاحتلال على أطراف بلدة الناقورة في قضاء صور جنوبي لبنان.

في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، قصفًا مكثفًا على عدة مناطق في لبنان.

استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة القليلة في قضاء صور جنوبي لبنان.

كما تم تنفيذ غارتين جويتين على بلدتي أرنون وزوطر الغربية في الجنوب، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت بلدة مجدل زون وبلدتي عدلون وأنصارية في نفس المنطقة.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية، أن القصف ألحق أضرارًا مادية بمبنى في مدينة صور، كما شن الاحتلال غارة جوية على بلدة الخيام بعد قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة الناقورة في قضاء صور.

من جانب آخر، أصدرت قوات الاحتلال تحذيرًا لسكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، طالبة منهم الإخلاء، مع توقعات بشن سلسلة غارات جديدة على تلك المناطق في الساعات القادمة.