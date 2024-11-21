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الخميس 21 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سيدتين بتهمة حيازة أقراص الكبتاجون بمطار القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس سيدتين بتهمة حيازة كمية كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة قبل تهريبها إلى الخارج في مطار القاهرة الدولي، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تعود تفاصيل الواقعة  إلقاء للقوة المعنية بتأمين صالة 1 بالمطار القديم، وجود سيدتين في حالة ارتباك أثناء محاولة سفرهما إلى إحدى الدول العربية، وأمر رجال المباحث بتفتيشهما ذاتيا.
وبتفتيش السيدتين عثر  بحوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة ملفوفة على جسد يهما أسفل طيات ملابسهن، وبلغت الكمية 2 كيلو جرام من مخدر الكبتاجون.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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