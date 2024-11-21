الزراعة: فحص وعلاج 9 آلاف و 895 حيوان في 4 محافظات

أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية 4 قوافل بيطرية مجانية تجوب القرى والأرياف المصرية في أربع محافظات خلال شهر نوفمبر.

حيث تم تنظيم قوافل علاجية وارشادية في قرية بني عمار بمحافظة سوهاج، وقافلة في قرية أبو تمادة بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، وقرية طه شبرا بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وقافلة في قرية تطاي بمركز سنطا بمحافظة الغربية، وتم فحص أكثر من 3795 رأسًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، بالإضافة إلى فحص من 6100 طيور (الحمام- البط- الدجاج).

وقدمت القوافل خدمات بيطرية متكاملة وعالية الجودة للمواطنين، وشارك فيها المعامل الفرعية لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالتعاون جمعيات المجتمع المدني وشركات الادوية.

وأكدت الدكتورة سماح عيد، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن هذه القوافل من المبادرات الهامة التي تساهم بشكل كبير في دعم المربين وتوفير الرعاية الصحية للحيوانات وتقوم القوافل بتوعية المربين بأهمية الرعاية الصحية للحيوانات وتطبيق نظام الأمن الحيوي في المزارع، وطرق الوقاية من الأمراض، وأفضل الممارسات في تربية الحيوانات مما ينعكس إيجابًيا على العائد الاقتصادي للمربين والمساهمة في مكافحة الأمراض المعدية التي تهدد الثروة الحيوانية، وتوفر القوافل الدعم المباشر للمربين في القرى حيث قد يواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات البيطرية ورفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن القوافل توفر التوعية اللازمة للمربين بالقرى للممارسات البيطرية والرعاية الآمنة للحفاظ على الثروة الحيوانية.