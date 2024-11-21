أشرف عقبة: الأرقام تتحدث عن نفسها وتبرز جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، عما تم إنجازه في ملف القطاع الصحي خلال 10 شهور، مؤكدا أن الأرقام تتحدث عن نفسها وتبرز جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وقال خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "19 مليارا و289 مليون جنيه تم صرفهم في صورة قرارات علاج على نفقة الدولة، والتي استفاد منها 3 ملايين و226 ألفا و470 شخصا".

وأكد أن الدولة تضع صحة المواطن المصري نصب أعينها، لافتا إلى أن كل من يعاني من مشكلة صحية يستطيع التوجه إلى الدولة لتقديم خدماتها الصحية بشكل راقي ومتميز ويرضي المواطن المصري.

وتابع: "الخدمات تقدم بكفاءة عالية وبسرعة عالية، لدرجة أنه في حال المقارنة بالدول الأوروبية في تقديم نفس الخدمات سنجد أنها تأخذ فترات أبعد ووقتا أطول مما يتم داخل الدولة المصرية".