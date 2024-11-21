محافظ قنا يعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع "إدارة محلية مستدامة" لتدريب الموظفين

أعلن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بأنّه تمّ الانتهاء من تنفيذ مشروع "إدارة محلية مستدامة"، ضمن فعاليات تدريب "وعي" لموظفي الوحدات المحلية القروية.

ويأتي ذلك في إطار البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، المرحلة الجديدة من مبادرة "حياة كريمة"، وتم تنفيذه خلال الفترة من أغسطس وحتى نوفمبر 2024، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، بهدف تحقيق تنمية محلية مستدامة.

وأوضح الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج "حياة كريمة" بمحافظة قنا، أن المشروع يهدف إلى تزويد المتدربين بالمهارات والمعارف اللازمة لعقد جلسات تدريبية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول القضايا المعوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيقوم الموظفون المتدربون بإعداد وتنفيذ خطط لجلسات توعوية في عدد من القرى بالمحافظة، وهي سمهود بمركز أبو تشت، والعركي والكوم الأحمر بمركز فرشوط، والسمطا بحري، فاو قبلي، أبو مناع بحري بمركز دشنا، والمراشدة بمركز الوقف، والحراجية، خزام، وحجازة قبلي بمركز قوص، وتركز الجلسات على موضوعات الزواج المبكر، صحة الأم والطفل، ختان الإناث، وتنظيم الأسرة.

وأشار "شاكر" إلى أنه تم تنفيذ 46 ندوة توعوية من أغسطس وحتى أكتوبر 2024، استفاد منها 1010 مواطنين، و شارك في فعاليات المشروع نخبة من المتخصصين، منهم الدكتورة دعاء عرفة، مدير برامج الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، السيد أحمد جعفر، مسؤول التنمية الريفية بوزارة التنمية المحلية، ومحمد محيي الدين، مساعد دعم إداري ومنسق ميداني ببرنامج الأغذية العالمي، ومحمد أنور، منسق برنامج الأغذية العالمي بمحافظة قنا، والسيدة سحر سليمان، مسؤولة متابعة مبادرة حياة كريمة ومنسقة برنامج الأغذية العالمي بالمحافظة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق نقلة نوعية في المجتمعات الريفية بمحافظة قنا.