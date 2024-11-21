حاسبات قناة السويس تعلن عن مسابقة هواوي لتعزيز المهارات الرقمية للطلاب

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، ندوة للإعلان عن مسابقة هواوي الدولية، بهدف تعريف الطلاب بأحدث التقنيات الرقمية وتعزيز مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

وفي كلمته، أكد رئيس الجامعة على أهمية هذه الفعاليات في تأهيل الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي المتسارع.

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أن هذه المبادرات تسهم في بناء جيل متميز من الطلاب القادرين على تحقيق الريادة في المجالات التكنولوجية.

كما نسق الفعالية قطاع التعليم والطلاب بإشراف الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات، الذي أكد أن الجامعة تسعى لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية مثل هواوي لتحقيق الاستفادة المثلى للطلاب.

وتولى الإشراف على الندوة الدكتور محمد عبد الله، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تقديمها من قبل المهندسة أماني السيد والمهندس مينا شريف، مسؤولي التطوير الأكاديمي بشركة هواوي.

تناولت الندوة التعرف على أكاديمية هواوي وبرامجها في مجال التقنيات المتقدمة (AT)، وبحثت كيفية بناء القدرات التنافسية في سوق العمل، بالإضافة إلى اختيار متدربين للمشاركة في برامج الشركة.

نظمت الندوة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أكدت على أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات الرائدة لتعظيم استفادة الطلاب من الخبرات العالمية.