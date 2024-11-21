جيش الاحتلال ينذر سكان منطقتين في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء

وجه جيش الاحتلال، اليوم الخميس، إنذارًا لسكان منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن أصدر تهديدات للسكان بإخلاء المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تهديدًا بإخلاء السكان في عدد من المناطق بحارة حريك، مدعيًا أن هذه المناطق تضم منشآت ومصالح تابعة لحزب الله.

وأوضح الجيش في بيان له: "إلى جميع السكان في منطقة الضاحية الجنوبية، وخاصة في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة في حارة حريك، أنكم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بالتحرك ضدها بقوة في المستقبل القريب".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه يوجه هذا التحذير من أجل سلامة السكان، قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة عائلاتكم، يجب عليكم إخلاء هذه المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وتشمل المناطق المستهدفة في الضاحية الجنوبية المباني الواقعة خلف حرقوص تشيكن ومدرسة الليسيه دي لا فينيس عند الجسر، وأوتوستراد السيد هادي، ومبنى سوبر ماركت بيضون، وحي الأبيض مقابل ملحمة الأغا، بالإضافة إلى فول الفجر وبناية مؤسسة الجرحى سابقًا.