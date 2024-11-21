صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 30,660.53 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.33%، وصولًا إلى مستوى 3,167.74 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.88%، وصولًا إلى 8,356.62 نقطة.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.75%، ليصل إلى مستوى 11,545.14 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.42%، وصولًا إلى 6,662.76 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.31%، مسجلًا 13,467.39 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 38,034.73 نقطة.