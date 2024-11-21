تعديل جداول اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعديل جداول اختبارات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل، على أن تبدأ أول ديسمبر المقبل، للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي - إعدادي – ثانوي)، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 2024/12/1 وحتى يوم الخميس الموافق 2024/12/5.

وتشمل الامتحانات المواد التي دُرست من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم في تلك الفترة، وتُعقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويُخصص لها نصف فترة أو فترة كاملة حسب المادة.

ويتم إعداد 3 نماذج لكل مادة لضمان التنوع في الأسئلة، مع إشراف لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام.