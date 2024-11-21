ads
الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعديل جداول اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالقاهرة

تعليم القاهرة
تعليم القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تعديل جداول اختبارات شهر نوفمبر 2024 لصفوف النقل، على أن تبدأ أول ديسمبر المقبل، للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي - إعدادي – ثانوي)، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 2024/12/1 وحتى يوم الخميس الموافق 2024/12/5.

وتشمل الامتحانات المواد التي دُرست من نهاية أكتوبر حتى نهاية نوفمبر، وتهدف إلى قياس نواتج التعلم في تلك الفترة، وتُعقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، ويُخصص لها نصف فترة أو فترة كاملة حسب المادة. 

ويتم إعداد 3 نماذج لكل مادة لضمان التنوع في الأسئلة، مع إشراف لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام.

التربية والتعليم بالقاهرة اختبارات اليوم الدراسي جداول اختبارات شهر نوفمبر ديرية التربية والتعليم بالقاهرة صفوف النقل