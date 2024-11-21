الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير البرتقال| فيديو

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، موقف مصر من تصدير الموالح، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في تصدير فاكهة البرتقال والموالح.

وقال الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: «مصر تشهد تطورا نسبيا في تصدير الطماطم والبطاطس، ولدينا فائض ينتشر في الأسواق».

وبشأن الزراعات التعاقدية، تابع الدكتور محمد القرش قائلا، إن مصر تعمل على زراعة المحاصيل التي لا تشهد تهديدا، لذا وجب تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية بأسعار مناسبة للمزارعين.

واختتم، مصر تستورد بعض المحاصيل التي تشهد استهلاكا كبيرا مثل الذرة والقمح، ومحاصيل مثل القمح والبنجر وقصب السحر والذرة محاصيل أساسية تحتاج الزراعات التعاقدية.