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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "مان-يي" في الفلبين إلى 12 قتيلًا

إعصار
إعصار
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أعلنت الوكالة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء إعصار "مان-يي" الذي ضرب البلاد مؤخرا إلى 12 شخصا بالإضافة إلى أربعة أشخاص لا زالوا في عداد المفقودين. 

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مياه الفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار غمرت بعض القرى ودمرت العديد من المباني، مشيرة إلى أن هذا الإعصار كان محملا برياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

وكان قد تم إجلاء أكثر من 1.2 مليون شخص عن منازلهم قبيل وصول "مان-يي"، بينهم عدة آلاف في العاصمة "مانيلا"، بعد أن حذر خبراء الطقس من تداعيات الإعصار التي قد تشكل تهديدا على أرواح المواطنين.

وتضرب نحو 20 عاصفة وإعصار كبير الفلبين أو المياه المحيطة بها كل عام، مما يتسبب في تدمير المنازل والبنية التحتية ومصرع العشرات من المواطنين.
 

الفلبين إعصار