جزائري التهم خروفًا بدقائق.. "سليم الأكول" يهز شبكات التواصل

يستعد "سليم الأكول"، الجزائري المعروف بتحدياته في تناول الطعام، في أقل من ساعة، لتناول جمل، مواصلًا تحقيق تحدياته المثيرة.

في تحدٍ حديث، تمكن سليم من التهام خروف يزن 15 كيلوجرامًا في نصف ساعة، وهو ما أثار دهشة آلاف الجزائريين، حيث حقق الفيديو الذي نشره على حسابه في "تيك توك" ملايين المشاهدات.

وأكد سليم، الذي يمارس هذه الهواية منذ عام 1999، أن تحدي أكل الخروف الروماني هو الأول من نوعه في الجزائر، رغم أنه سبق له أن تناول جملًا في وقت قياسي.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت": "أخطط لتحدي آخر الأسبوع المقبل، حيث سألتهم خروفًا بوزن 30 كيلوغرامًا في ساعة واحدة، وأخطط أيضًا لأكل جمل في أقل من 50 دقيقة وحوت تونة بوزن قنطار".

أما عن مسيرته في المنافسات، فقد أوضح سليم أنه شارك في العديد من المسابقات داخل الجزائر وخارجها، مثل المغرب وتونس، ونافَس متسابقين آخرين مثل سحس السعودي وأمير بروز العراقي.

ورغم المخاوف من تأثير هذه التحديات على صحته، أكد سليم أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، موضحًا أنه يجرى فحوصات طبية دورية تحت إشراف طبيب مختص. وأضاف قائلاً: "الحمد لله، لا أعاني من أي مرض مزمن أو مشاكل صحية".

ويطمح سليم إلى أن يصبح الأول عالميًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه يواصل سعيه لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية. وقال: "الأرقام التي حققتها جيدة، لكنني أطمح لتحقيق المزيد، وأعد العدة لأكل جمل في أقل من 50 دقيقة". كما لا تعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها تحديًا مشابهًا، حيث سبق له أن أكل 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة.