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الخميس 21 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الخدمة الاجتماعية ببني سويف تنظم نهائي دوري أبطال كرة القدم الخماسي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية بجامعة بني سويف، نهائي دوري أبطال كرة القدم الخماسي، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور هندواي عبد اللاه، عميد الكلية، وقد انتهت المباراة بفوز فريق الجانرز على فريق الأسيوطي 4 أهداف مقابل لا شيء.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، واكتشاف وتطوير مواهبهم، وتوظيف طاقات الطلاب فيما هو نافع ومثمر، فضلا عن إكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية مثل تعزيز روح العمل الجماعي، وتنمية العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى نشر الوعي والثقافة الرياضية بين الطلاب، والعناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

ووجه عميد الكلية الشكر للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حرصه الدائم على تنظيم البطولات المختلفة في الأنشطة الطلابية لتنمية واكتشاف المواهب عند الطلاب، وتوفير كافة الإمكانات لتحقيق ذلك، وتم توزيع ميداليات على الفريق الفائز بالمركز  الأول والفريق الحاصل على المركز الثاني وتسليم كأس البطولة.

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