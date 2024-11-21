على هامش "كوب-29".. كازاخستان تقدم مبادرة جديدة لتطوير زراعة الكربون

قدمت كازاخستان مبادرة جديدة لتطوير زراعة الكربون على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب-29" الذي تستضيفه إذربيجان حاليًا.

وأفادت صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الخميس أن نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية في كازاخستان منصور أوشوربايف أكد في حدث جانبي أن تطبيق زراعة الكربون يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون ويضمن التنمية المستدامة للزراعة.

من جانبه، أشار مراد تميرجانوف، رئيس لجنة إدارة موارد الأراضي بوزارة الزراعة في كازاخستان، إلى أن تطوير الزراعة الكربونية يتطلب تطبيق التقنيات الحديثة والدعم التشريعي الصارم في حين أكد خبراء خلال المناقشات أن كازاخستان لديها إمكانات عالية للقيادة في مجال زراعة الكربون وهذا يمكن أن يساهم في تحديث البنية التكنولوجية للبلاد وتوفير عدد كبير من الوظائف.

و زراعة الكربون مصطلح لمجموعة متنوعة من الأساليب الزراعية التي تهدف إلى عزل الكربون الجوي في التربة وفي جذور المحاصيل والأخشاب والأوراق.

وتهدف زراعة الكربون إلى زيادة معدل عزل الكربون في التربة والمواد النباتية من أجل تحقيق خسارة صافية للكربون من الغلاف الجوي.

