رئيس إسنا يوجه بوضع إشارات تحذيرية حول حفر محابس الغاز الطبيعي.. صور

عقد الدكتور محمد رزق رئيس مركز إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي للتنسيق ومناقشة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المرافق بمبادرة "حياة كريمة" بالمركز، في إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وبناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي بقرى مبادرة حياة كريمة، وتم تحديد نسب التنفيذ للمشروعات وتحديثها، وبحث المعوقات والمشكلات التي تعيق تنفيذ المشروعات والعمل على وضع حلول جذرية لها.

ووجه رئيس المركز مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الانتهاء من جميع المرافق بالشوارع التى تم تحديدها تمهيدا لرصفها بقريتي العضايمة والقرايا، وضرورة العمل على تكثيف أعمال تنفيذ المشروعات وخاصة الصرف الصحي حتي يتم إتاحة دخول المرافق الأخرى للتنفيذ.

وضع إشارات تحذيرية بالمناطق التى بها حفر لمحابس الغاز

كما شدد رئيس المركز على مسئول الغاز الطبيعي، بضرورة رفع الرمال والمخلفات على الطريق الزراعي الغربي أمام نجع أبو حميد ووضع إشارات تحذيرية بالمناطق التى بها حفر للمحابس الخاصة بالغاز، موجهاً مسئولي المرافق المختلفة ضرورة اتباع السلامة والصحة المهنية، وتطبيق كافة إجراءات الأمن أثناء الأعمال لسلامة العاملين والمواطنين.

حضر الاجتماع، المهندس ضاحي عبده مدير التخطيط بالمركز، ومسئولى كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الاتصالات، وشركة الكهرباء، ومكتب دار الهندسة.

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (1)

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (1)

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (2)

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (2)

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (3)

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (3)

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (4)

اجتماعات حياة كريمة بإسنا (5)